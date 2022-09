లండన్‌ చేరిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

September 18, 2022 / 09:22 AM IST

లండన్‌: రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) లండన్‌ చేరుకున్నారు. భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఆమె బ్రిటన్‌ రాణి ఎలిజబెత్‌-2 అంత్యక్రియల్లో పాల్గొననున్నారు. క్వీన్‌ ఎలిజబెత్‌ ఈ నెల 8న మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె అంత్యక్రియలు వెస్ట్‌మినిస్టర్‌లోని అబ్బేలో సోమవారం జరుగనున్నాయి. బ్రిటన్‌లో అర్ధశతాబ్దం తర్వాత తొలిసారిగా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఎలిజబెత్‌ 2కి అధికారులు అంత్యక్రియలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మయన్మార్, రష్యా, బెలారస్ మినహా అన్ని దేశాల ప్రధానులు, అధ్యక్షులు హాజరుకానున్నారు.

President Droupadi Murmu arrives in London to attend the State Funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/T6zWlJGkYB

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2022