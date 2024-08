August 20, 2024 / 02:37 PM IST

గౌహ‌తి: సిక్కింలో భారీ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. తీస్తా న‌దికి చెందిన స్టేజ్ 5 డ్యామ్(Teesta Dam Power Station) ధ్వంస‌మైంది. ఇవాళ ఆ ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్ వ‌ద్ద కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. నేష‌న‌ల్ హైడ్రోఎల‌క్ట్రిక్ ప‌వ‌ర్ కార్పొరేష‌న్‌కు చెందిన ఆ ప్లాంట్‌.. కొండ‌చ‌రియ‌ల్లో పూర్తిగా దెబ్బ‌తిన్న‌ది. 510 మెగావాట్ల ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్ స‌మీపంలో ఉన్న మ‌ట్టి చ‌రియ‌లు ఒక్క‌సారిగా ఊడిప‌డ్డాయి. గ‌త కొన్ని వారాల నుంచి అక్క‌డ అడ‌పాద‌డ‌పా స్వ‌ల్ప స్థాయిలో కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డుతున్నాయి. అయితే మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం .. ఆ కొండ‌కు చెందిన భారీ చ‌రియ‌లు కింద‌కు జారిప‌డ్డాయి. ప‌వ‌ర్ స్టేష‌న్ మొత్తం ఆ శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న‌ది.

🚨 Breaking: A major landslide struck the NHPC Teesta Stage V HEP in Sikkim today, causing significant damage to the power evacuation building. The 510 MW project, which has its dam in Dikchu, was already impacted by last year’s GLOF. #Sikkim #NHPC #Hydropower #RenewableEnergy pic.twitter.com/zEugalHomT

— Abhinay Bhandari (@AbhinayBhandari) August 20, 2024