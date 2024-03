March 18, 2024 / 05:57 PM IST

PM Modi : రష్యా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి మరోసారి ఆ దేశ అధ్యక్ష పీఠాన్ని దక్కించుకున్న వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ (Vladimir Putin) కు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం కోసం భవిష్యత్తులో మీతో కలిసి పనిచేయడం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మోదీ తన అధికారిక ఎక్స్‌ (X) ఖాతాలో ఒక పోస్టు పెట్టారు.

Warm congratulations to H.E. Mr. Vladimir Putin on his re-election as the President of the Russian Federation. Look forward to working together to further strengthen the time-tested Special & Privileged Strategic Partnership between India and Russia in the years to come.…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2024