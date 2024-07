PM Modi | రెండు రోజుల రష్యా పర్యటన.. మాస్కోకు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ.. Video

July 8, 2024 / 06:05 PM IST

PM Modi : రెండు రోజుల రష్యా (Russia) పర్యటన నిమిత్తం సోమవారం ఉదయం ఢిల్లీ (Delhi) నుంచి బయలుదేరిన ప్రధాని నరేంద్రమోదీ (Narendra Modi) మాస్కోకు చేరుకున్నారు. మాస్కో విమానాశ్రయంలో రష్యా తొలి ఉప ప్రధాని డెనిస్‌ మంటురోవ్‌ (Denis Manturov) ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Moscow, Russia. The First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov receives him.

In a rare gesture, the First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov will also accompany PM Modi to the hotel from the airport in the… pic.twitter.com/BUzeyYJH1C

— ANI (@ANI) July 8, 2024