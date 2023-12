December 3, 2023 / 06:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌, రాజ‌స్థాన్ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ పార్టీ విజ‌యం సాధించింది. ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోనూ బీజేపీ స‌ర్కార్ ఏర్పాటు కాబోతున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్య‌లో ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌జాతీర్పుకు శిర‌స్సు వంచి న‌మ‌స్క‌రిస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. మూడు రాష్ట్రాల ఫ‌లితాలు సుప‌రిపాల‌న‌, అభివృద్ధి వైపే ప్ర‌జ‌లు క‌ట్టుబ‌డి ఉన్న‌ట్లు సూచిస్తున్నాయ‌న్నారు. స‌డ‌ల‌ని మ‌ద్ద‌తు ఇచ్చిన ఈ రాష్ట్రాల ప్ర‌జ‌ల‌కు థ్యాంక్స్ తెలిపారు. ప్ర‌జ‌ల సంక్షేమం కోసం అవిశ్రాంతంగా ప‌నిచేయ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. తీవ్రంగా క‌ష్ట‌ప‌డిన పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌కు ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ ఎజెండాను ప్ర‌జ‌ల వ‌ద్ద‌కు తీసుకెళ్ల‌డంతో కార్య‌క‌ర్త‌లు స‌క్సెస్ అయిన‌ట్లు చెప్పారు.

We bow to the Janta Janardan.

The results in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan indicate that the people of India are firmly with politics of good governance and development, which the @BJP4India stands for.

I thank the people of these states for their unwavering…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 3, 2023