July 12, 2023 / 06:10 PM IST

న్యూఢిల్లీ : మ‌నుషుల‌కు బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌గా నిల‌వ‌డంలో కుక్క‌లు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. పెంపుడు కుక్క‌లైతే విశ్వాసానికి మారుపేరుగా నిలుస్తూ య‌జ‌మాని (Viral Video) వెన్నంటి ఉంటాయి. ఇక లేటెస్ట్‌గా చెత్త ఏరుకునే వ్య‌క్తికి పెంపుడు కుక్క భారీ చెత్త‌తో కూడిన బ్యాగ్‌లు మోయ‌డంలో స‌హ‌క‌రించిన కుక్క వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

Dog are our best friends! ❤️pic.twitter.com/UO5snDlS2O

— Figen (@TheFigen_) July 11, 2023