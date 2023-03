March 26, 2023 / 04:41 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : సోష‌ల్ మీడియాలో ఎన్నో పోస్ట్‌లు, వీడియోలు కుప్ప‌లుతెప్ప‌లుగా క‌నిపించినా కొన్ని మాత్ర‌మే మ‌న‌సును తాకుతుంటాయి. లేటెస్ట్‌గా ఓ మ‌హిళా రోగి త‌న‌కు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన డ్రైఫ్రూట్ బాక్స్ ఫొటోను ఓ డాక్ట‌ర్ సోష‌ల్ మీడియాలో (Viral Post) షేర్ చేశారు. మంగ‌ళూర్‌లోని కేఎంసీ ఆస్ప‌త్రిలో కార్డియాలజీ అధిప‌తి, ప్రొఫెస‌ర్ డాక్ట‌ర్ పీ కామత్ ఈ పోస్ట్‌ను షేర్ చేశారు.

Yesterday someone enters my clinic late after I finished seeing all the patients. She works as a helper in the bank and has been my patient for more than a decade. I never used to take consultation from her knowing fully her salary. She presents this jar of dry fruits and conveys… pic.twitter.com/NAIGBGChc4

— Dr P Kamath (@cardio73) March 22, 2023