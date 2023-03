March 26, 2023 / 04:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ : కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర ( Anand Mahindra) సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ త‌ర‌చూ ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ పోస్ట్‌లు షేర్ చేస్తుంటారు. లేటెస్ట్‌గా మ‌హీంద్ర గ్రూప్ చీఫ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో మోటార్‌సైక్లిస్ట్ త‌న భుజానికి పెంపుడు కుక్క‌ను త‌గిలించుకుని వెళుతుండ‌టం కనిపిస్తుంది.

Is there any better clip to convey a #SundayFeeling ? pic.twitter.com/skDFo1DCCY

— anand mahindra (@anandmahindra) March 26, 2023