Watch: గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన రోగి… స్పందించిన డాక్టర్‌ ఎలా కాపాడారంటే?

ముంబై: డాక్టర్‌ వద్దకు వెళ్లిన ఒక రోగి ఆయన ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చొని ఒక్కసారిగా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే స్పందించిన ఆ డాక్టర్‌ సీపీఆర్‌ ద్వారా ఆ రోగి ప్రాణాలు కాపాడారు. మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఈ సంఘటన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కొల్హాపూర్‌కు చెందిన డాక్టర్‌ అర్జున్ అడ్నాయక్, అత్యుత్తమ కార్డియాలజిస్టులలో ఒకరు. మార్చి 9న గుండె సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న ఒక రోగి ఆయన వద్దకు వెళ్లాడు. డాక్టర్‌ ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చొన్న రోగికి ఆకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. దీంతో తన పరిస్థితిని డాక్టర్‌కు చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తూ స్పృహ తప్పసాగాడు.

మరోవైపు రోగి పరిస్థితిని గమనించిన డాక్టర్ అర్జున్ అడ్నాయక్ వెంటనే స్పందించారు. తన కుర్చీ నుంచి లేచి రోగి వద్దకు వెళ్లారు. తన చేతి పిడికిలితో రోగి ఛాతిపై సీపీఆర్‌ చేశారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చాడు. అక్కడి సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, రాజ్యసభ ఎంపీ ధనంజయ్ మహదిక్‌తోపాటు పలువురు ట్విట్టర్‌లో ఈ వీడియో క్లిప్‌ను షేర్‌ చేశారు. ఆ డాక్టర్‌ స్పందించి రోగిని కాపాడిన తీరు, ఆయన ప్రతిభను ప్రశంసించారు. అయితే ప్రాణాలను కాపాడటం వంటి ప్రాథమిక అంశాలను పాఠ్యాంశాల్లో చేర్చి విద్యార్థులకు నేర్పితే గుండెపోటుకు గురయ్యే ఎంతో మంది ప్రాణాలను సకాలంలో కాపాడవచ్చని ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు.

This video shows an example of a real life hero living in our midst. Dr. Arjun Adnaik, one of the best cardiologists, from Kolhapur saving a patient's life. I applaud such honourable and virtuous heroes. pic.twitter.com/Gd9U2ubldJ

