April 19, 2023 / 08:18 PM IST

లండ‌న్ : విదేశాల్లో చిన్న ఉద్యోగం చేసినా ల‌క్ష‌ల్లో జీతం వ‌స్తుంద‌ని, హాయిగా బ‌తికేయ‌వ‌చ్చ‌ని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అయితే అక్క‌డ ఆదాయం ఎలా ఉన్నా ఖ‌ర్చులూ అధిక‌మే. లండ‌న్‌లో కూర‌గాయల ధ‌ర‌ల‌కు సంబంధించిన పోస్ట్‌ను (Viral post) చూస్తే ఈ విష‌యం నిజ‌మే అనిపిస్తుంది.

లండ‌న్‌లో పొట‌ల్స్ కిలో ఏకంగా రూ. 900 ప‌లుకుతున్నాయి. అలాగే ఇత‌ర కూర‌గాయల ధ‌ర‌లూ ఖ‌రీదే. ఓంకార్ ఖండేక‌ర్ ఈ పోస్ట్‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ పోస్ట్‌లో పొట‌ల్స్‌తో పాటు మిర్చి, ట‌మాట‌, కాక‌ర కాయ వంటి కూర‌గాయ‌లు క‌నిపిస్తున్నాయి. కిలో పొట‌ల్స్ ధ‌ర 8.99 పౌండ్లు కాగా ఇది భారత క‌రెన్సీలో రూ. 900.

London is nice and all but parwal for Rs 900/kg is🤯 pic.twitter.com/8KgcNzv8tN

— Omkar Khandekar (@KhandekarOmkar) April 19, 2023