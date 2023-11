Leopards | నాసిక్‌ వీధుల్లో పట్టపగలే చిరుతల సంచారం.. భయాందోళనలో ప్రజలు

November 17, 2023 / 03:16 PM IST

Leopards | మహారాష్ట్ర (Maharashtra) నాసిక్‌ (Nashik)లో శుక్రవారం రెండు చిరుత పులుల (2 Leopards) సంచారం తీవ్ర కలకలం రేపింది. పట్టపగలే నగరంలోని వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేశాయి.

నగరంలోని సవాతా నగర్‌ (Savata Nagar) ప్రాంతంలో ఓ చిరుత సంచారాన్ని ప్రజలు ముందుగా గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని గోవింద్‌ నగర్‌లో మరో చిరుత స్థానికుల కంటపడింది. రెండు చిరుతలూ వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేశాయి. ఇరుకైన వీధుల్లో సంచరిస్తూ.. ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశిస్తూ ప్రజలను హడలెత్తించాయి. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి చేరుకొని రెండు చిరుతల కోసం తీవ్రంగా గాలింపు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించి వాటిని పట్టుకున్నారు. కాగా, చిరుతల సంచారానికి సంబందించిన వీడియోలు, ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

2 leopards rescued today morning from #nashik city. 2 km distance from each other. Rescue operation done by @MahaForest Nashik & @resqct@ranjeetnature @neha_panchamiya @nashik_feed @TamhiniGhat pic.twitter.com/E6C95Up9IQ

— Akshay Mandavkar🌿 (@akshay_journo) November 17, 2023