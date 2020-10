ప‌ట్నా: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో NDA విజ‌యం సాధిస్తుంద‌ని ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి జిత‌న్‌రామ్ మాంఝీ జోష్యం చెప్పారు. తొలి విడుత పోలింగ్ జ‌రుగుతున్న మొత్తం 71 స్థానాల‌కుగాను 50 స్థానాలను NDA కైవ‌సం చేసుకుంటుంద‌ని ఆయ‌న అంచ‌నావేశారు. బుధ‌వారం గ‌యలోని ఓ పోలింగ్ బూత్‌లో ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్న మాంఝీ.. అనంత‌రం మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో NDA ప్ర‌భుత్వం చేసిన అభివృద్ధిని చూసి జ‌నం మ‌రోసారి త‌మ కూట‌మికే ప‌ట్టం క‌డుతార‌ని ఆయ‌న ధీమా వ్య‌క్తం చేశారు.



Bihar: Former CM Jitan Ram Manjhi casts his vote at a polling booth in Gaya during the first phase of state assembly elections.



"Out of 71 seats in phase-1, NDA will comfortably win around 50 seats," he said.