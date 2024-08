August 8, 2024 / 03:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ: వ‌క్ఫ్ బోర్డు స‌వ‌ర‌ణ బిల్లుపై ఇవాళ కేంద్ర మైనార్టీ వ్య‌వ‌హారాల శాఖ మంత్రి కిర‌ణ్‌ రిజిజు(Kiren Rijiju) లోక్‌స‌భ‌లో మాట్లాడారు. ఈ బిల్లుపై ముస్లింల‌ను ప్ర‌తిప‌క్షాలు త‌ప్పుదోవ పట్టిస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు. నిన్నటి రాత్రి వ‌ర‌కు కూడా ముస్లిం బృందాలు ఈ బిల్లు గురించి త‌న‌ను క‌లిశార‌ని, వ‌క్ఫ్ బోర్డుల్లో మాఫియా రాజ్య‌మేలుతోంద‌ని కొంద‌రు ఎంపీలు ఫిర్యాదు చేసిన‌ట్లు మంత్రి రిజిజు పేర్కొన్నారు. వ‌క్ఫ్ బోర్డు బిల్లుకు కొంద‌రు ఎంపీలు వ్య‌క్తిగ‌త‌ స‌పోర్టు ఇచ్చార‌ని, కానీ రాజకీయ కార‌ణాల వ‌ల్ల ఆ విష‌యాన్ని వాళ్లు బ‌హిరంగంగా చెప్ప‌లేక‌పోతున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. బిల్లు గురించి దేశ‌వ్యాప్తంగా విస్తృత చ‌ర్చ లు, సంప్ర‌దింపులు నిర్వ‌హించిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. స‌చార్ క‌మిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా బిల్లును రూపొందించిన‌ట్లు మంత్రి రిజిజు తెలిపారు. ఈ బిల్లుతో మ‌త‌ప‌ర‌మైన సంస్థ‌లో ఎవ‌రి జోక్యం ఉండ‌బోద‌న్నారు.

