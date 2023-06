June 27, 2023 / 04:33 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఆనియ‌న్ ప‌కోడీ ఆపై క‌డ‌క్ ఛాయ్ ఈ కాంబినేష‌న్ అంటే ఇష్ట‌ప‌డని వారుండ‌రు. బ‌య‌ట జోరున వ‌ర్షం ప‌డుతుంటే ఇలాంటి ఆహారం అంటే (Viral Pics) అంద‌రూ లొట్ట‌లేసుకుని తింటారు. ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ వెద‌ర్‌లో ప‌కోడీ, వ‌డ‌, ఛాయ్ కాంబినేష‌న్‌ను ఎవ‌రు కాదంటారు. పారిశ్రామిక‌వేత్త హ‌ర్ష్ గోయంకా సైతం రెయినీ సండే బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా ఇలాంటి హాట్ ఫుడ్‌నే ఎంచుకున్నారు.

My breakfast today with the monsoon rains for company. Onion bhajias, kadak chai, achappams,vadas and all things sinful from the thalassery region in a dhaba like atmosphere created by @MasqueBombay pic.twitter.com/Sx3vieV8xS

— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 25, 2023