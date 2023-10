October 27, 2023 / 11:55 AM IST

న్యూఢిల్లీ: భార‌తి ఎయిర్‌టెల్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు సునిల్ భార‌తి మిట్ట‌ల్(Sunil Bharti Mittal) ఇవాళ ఢిల్లీలో జ‌రిగిన 7వ ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్‌లో మాట్లాడారు. దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాల‌జీ అందుబాటులో ఉంద‌న్నారు. దేశంలోని ప్ర‌తి అంగుళం సేవ‌లు అందించేందుకు శాటిలైట్ క‌మ్యూనికేష‌న్ వ్య‌వ‌స్థ అందుబాటులో ఉంద‌న్నారు. ప్ర‌పంచ దేశాల‌కు కూడా మ‌న శాటిలైట్ క‌మ్యూనికేష‌న్ వ్య‌వ‌స్థ చేరుకుంటోంద‌న్నారు. జీఎస్ఎల్వీ మాక్ 3 రాకెట్ల‌ను ఇస్రో ప్ర‌యోగించింద‌ని, ఆ రాకెట్ ద్వారా 72 ఉప‌గ్ర‌హాల‌ను నింగిలోకి పంపామ‌ని, వ‌న్‌వెబ్ కాన్‌స్టెల్లేష‌న్‌లోనూ భార‌తి కంపెనీ వాటా ఉంద‌ని, దేశానికి, ప్రపంచానికి సేవ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామ‌ని సునిల్ మిట్ట‌ల్ తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: Chairman of Bharti Enterprises and founder of Bharti Airtel Sunil Bharati Mittal at the 7th edition of the India Mobile Congress 2023 says, “A new technology is now available for our country. Satellite communication is here to serve every inch of our country and… pic.twitter.com/fHbsqUjOJY

— ANI (@ANI) October 27, 2023