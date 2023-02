February 28, 2023 / 08:33 AM IST

పుల్వామా: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పుల్వామా (Pulwama) జిల్లాలో ఉగ్రవాదులు, భద్రతా బలగాల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో (Encounter) ఇప్పటివరకు ఓ టెర్రరిస్టు (Terrorist) హతమయ్యాడు. పుల్వామా జిల్లాలోని అవంతిపొరాలోని (Awantipora) పడ్గంపొరాలో ఉగ్రవాదుల కోసం స్థానిక పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు సంయుక్తంగా గాలింపు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ప్రతిగా భద్రతా దళాలు జరిపిన ఎదురుకాల్పుల్లో (Pulwama Encounter) ఓ ముష్కరుడు చనిపోయాడని కశ్మీర్‌ జోన్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నదని వెల్లడించారు. అతడు ఏగ్రూప్‌కు చెందినవాడనే విషయాన్ని గుర్తించాల్సి ఉందని చెప్పారు.

J&K | An encounter broke out between terrorists and security forces in Awantipora. One terrorist was killed in the encounter.

