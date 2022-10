Video | మార్కెట్లో పేలిన హీలియం ట్యాంక్.. ఒకరుమృతి

October 3, 2022 / 03:58 PM IST

చెన్నై : హీలియం ట్యాంక్ పేలడంతో ఓ వ్య‌క్తి మ‌ర‌ణించిన ఘ‌ట‌న త‌మిళ‌నాడులోని తిరుచ్చిలో వెలుగుచూసింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో రోడ్డు ప‌క్క‌న బెలూన్‌లు కొంటున్న వ్య‌క్తి మ‌ర‌ణించ‌గా మ‌రో న‌లుగురికి స్వ‌ల్ప గాయాల‌య్యాయి. న‌గ‌రంలోని ర‌ద్దీ ప్రాంతంలో ఘ‌ట‌న జ‌ర‌గ‌డంతో అక్క‌డున్న వారు భ‌యంతో ప‌రుగులు తీయ‌డం సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో క‌నిపించింది.

#WATCH | Tamil Nadu: A helium tank exploded in a market in Trichy's Kotai Vasal area yesterday; One dead & several injured. Case registered. pic.twitter.com/wUHvlaM5GQ

— ANI (@ANI) October 3, 2022