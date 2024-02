Nirmala Sitharaman | ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌లో ప్రయాణించిన నిర్మలమ్మ.. ప్రయాణికులతో సెల్ఫీలు

Nirmala Sitharaman | కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ (Nirmala Sitharaman) ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌ (Mumbai Local Train )లో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా రైల్లోని ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

February 24, 2024 / 04:49 PM IST

Nirmala Sitharaman | ఇటీవలే కాలంలో పలువురు నేతలు బస్సులు, రైళ్లలో ప్రయాణిస్తూ ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు. కొంతకాలం కిందట ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీ మెట్రోలో ప్రయాణించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా ఢిల్లీ మెట్రోలో ప్రయాణించి.. స్థానికులతో ముచ్చటించారు. తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ (Nirmala Sitharaman) ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌ (Mumbai Local Train )లో ప్రయాణించారు.

సీతారామన్ శనివారం ఉదయం ఘట్‌కోపర్ నుంచి కల్యాణ్‌ స్టేషన్‌ (Ghatkopar – Kalyan) వరకూ ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌లో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా రైల్లోని ప్రయాణికులతో ముచ్చటించారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైల్లో కేంద్ర మంత్రిని చూసిన ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యారు. ఆమెతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. ఈ ట్రైన్‌ రైడ్‌ (train ride)కు సంబంధించిన ఫొటోలను నిర్మలమ్మ కార్యాలయం ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

కాగా, ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ సుమారు 60 లక్షల మందికిపైగా ప్రయాణికులు లోక్‌ ట్రైన్‌లో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అంతటి రద్దీ రైల్లో స్థానికులతో కలిసి నిర్మలమ్మ ప్రయాణం సాగించారు.

Smt @nsitharaman interacts with commuters while travelling from Ghatkopar to Kalyan in a Mumbai local train. pic.twitter.com/T15BdC3f5V — Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) February 24, 2024

Flash: Latest visuals of Union Finance Minister #NirmalaSitharaman interacts with commuters in a #Mumbai local train. pic.twitter.com/gpzSapNKQc — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) February 24, 2024

Also Read..

Amazon | ఐఫోన్‌ 15 ఆర్డర్‌ చేశాడు.. పార్శిల్‌ ఓపెన్‌ చేసి చూస్తే షాక్‌..!

Coaching Student | కోటాలో అదృశ్యమైన విద్యార్థి ఆచూకీ లభ్యం.. ధర్మశాలలో గుర్తింపు

Lok Sabha Polls | ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆప్‌ – కాంగ్రెస్‌ మధ్య కుదిరిన పొత్తు.. సీట్ల సర్దుబాటు ఇలా..

Read Today's Latest National Telugu News