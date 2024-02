Amazon | ఐఫోన్‌ 15 ఆర్డర్‌ చేశాడు.. పార్శిల్‌ ఓపెన్‌ చేసి చూస్తే షాక్‌..!

February 24, 2024 / 04:26 PM IST

Amazon | ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ (Online Shopping) గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌కే మొగ్గు చూపుతున్నారు. తమకు కావల్సిన వస్తువులను ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ ఫామ్స్ ద్వారా ఆర్డర్‌ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం ఆర్డర్‌ చేసిన ఉత్పత్తులు మిస్‌ప్లేస్‌మెంట్‌లు జరుగుతుంటాయి. ఒకటి ఆర్డర్‌ పెడితే దానికి బదులుగా మరో వస్తువు డెలివరీ అవుతుంటుంది. వాడిన వస్తువో, నకిలీదో వస్తుంటుంది. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటికే అనేకం చూశాం. తాజాగా ఓ వినియోగ దారుడికి ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది.

గబ్బర్‌ అనే వ్యక్తి ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ ఫామ్‌ అమెజాన్‌ (Amazon)లో ఐఫోన్‌ 15ను (iPhone 15) ఆర్డర్‌ చేసుకున్నాడు. అయితే, ఫోన్‌ డెలివరీ అందాక ఎంతో ఉత్సాహంగా పార్శిల్‌ ఓపెన్‌ చేసి షాక్‌ అయ్యాడు. అందులో నకిలీ ఫోన్‌ (fake phone) వచ్చింది. దీంతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన గబ్బర్‌.. తనకు ఎదురైన ఈ అనుభవాన్ని ఎక్స్‌ వేదికగా నెటిజన్లతో పంచుకున్నాడు. ‘వాహ్‌.. అమెజాన్‌ నాకు నకిలీ ఐఫోన్‌ 15ని డెలివరీ చేసింది. ఇందులో కేబుల్‌ కూడా లేదు. మొత్తం డబ్బా. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొన్నారా..?’ అంటూ తనకు డెలివరీ అయిన ఫేక్‌ ఫోన్‌ ఫొటోను ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఈ ట్వీట్‌ను అమెజాన్‌కు ట్యాగ్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు తమకు ఎదురైన అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు.

మరోవైపు గబ్బర్‌ ట్వీట్‌పై అమెజాన్‌ కూడా స్పందించింది. ఘటనకు గానూ గబ్బర్‌కు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఆర్డర్‌ వివరాలను తెలియజేస్తే.. 6-12 గంటల్లో మీకు సమాచారం ఇస్తామని పేర్కొంది.

Waah @amazonIN delivered a Fake iPhone 15. Seller is Appario. Tagged with “Amazon choice” No cable in the box. Total Dabba. Has anyone faced similar issue? pic.twitter.com/QjUqR7dKSU

— Gabbar (@GabbbarSingh) February 23, 2024