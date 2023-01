Anand Mahindra | కొత్త ఏడాది కొత్త రెజల్యూషన్స్‌.. ఆనంద్‌ మహీంద్ర ఆసక్తికర పోస్ట్‌

January 4, 2023 / 01:43 PM IST

Anand Mahindra | కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు అంతా కొన్ని కొత్త రెజల్యూషన్స్‌ పెట్టుకుంటారు. కొత్త ఏడాది కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనో, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలనో, సామాజిక సేవ చేయాలనో, బుక్స్‌ చదవాలి, త్వరగా నిద్రలేవడం, కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడం వంటివి తీర్మానాలుగా పెట్టుకుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరి జాబితాలో ఫిట్‌నెస్‌, వ్యాయామం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే వాటిని నెరవేర్చుకునేది కొద్దిమంది మాత్రమే. చాలా మంది కొత్త మోజు అన్నట్లు మొదట్లో బాగానే చేస్తారు. రాను రాను వాటిని గాలికి వదిలేస్తారు. కొందరైతే వారం తిరక్కముందే పక్కనపెట్టేస్తారు. అసలు ఏం తీర్మానించుకున్నామో కూడా వారికి గుర్తుండదు.

అచ్చం ఇలాంటి వారిని పోలుస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్ర ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ‘కొత్త సంవత్సరం మొదటివారం మధ్యలో ఇలానే ఉంటుంది’ అంటూ ఓ వ్యక్తి వర్కవుట్స్‌ చేస్తున్న చిత్రాన్ని షేర్‌ చేశారు. ఆ ఫొటోలు మొదటి మూడు రోజులూ వ్యాయామం చేసిన వ్యక్తి.. నాలుగోరోజు దుప్పటి తన్ని పడుకున్నట్లు ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

This is what it feels like mid-way into the first week of the New year… pic.twitter.com/ClzwcKCzmo

— anand mahindra (@anandmahindra) January 4, 2023