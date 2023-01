Delhi Accident | కాంజావాల్‌ ఘటన సిగ్గుచేటు : కేజ్రీవాల్‌

January 2, 2023 / 10:56 AM IST

Delhi Accident | కొత్త సంవత్సరం వేళ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆదివారం తెల్లవారుజామున స్కూటీపై వెళ్తున్న 20 ఏండ్ల యువతిని ఢీకొన్న ఓ కారు.. ఆమెను దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల దూరం అలాగే ఈడ్చుకెళ్లింది. ఈ దారుణ ఘటనలో సదరు యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కాగా,ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్పందించారు. కాంజావాల్‌ ఘటన చాలా సిగ్గుచేటు అని వ్యాఖ్యానించారు. దోషులను కఠినంగా శిక్షిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఘటనకు సంబంధించిన ఓ పేపర్‌ క్లిప్‌ను ట్వీట్‌కు జతచేశారు.

మరోవైపు దారుణ ఘటనపై ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ వీకే సక్సేనా స్పందించారు. ఈ ఘటన సిగ్గుతో తలవంచుకోవాల్సిన దారుణమని వ్యాఖ్యానించారు. ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో విచారించి, నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామన్నారు. కాగా, ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

ఈ ఘటన ఢిల్లీ శివారులోని కాంజావాల్‌ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. ఇదే సమయంలో ఓ మహిళ బట్టలు లేకుండా.. కాళ్లు విరిగి ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది. అయితే ఈ వీడియోలో ఉన్నది ప్రమాదానికి గురైన యువతేనా కాదా అనేదానిపై స్పష్టత లేదు. ఆ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తే నిందితులు బాధితురాలిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడి, అనంతరం హత్య చేశారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఇది యాక్సిడెంట్‌ మాత్రమేనని పోలీసులు చెప్పారు. లైంగిక దాడి కోణం ఇందులో లేదని పేర్కొన్నారు.

My head hangs in shame over the inhuman crime in Kanjhawla-Sultanpuri today morning and I am shocked at the monstrous insensitivity of the perpetrators.

Have been monitoring with @CPDelhi and the accused have been apprehended. All aspects are being thoroughly looked into.

