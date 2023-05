May 4, 2023 / 06:28 PM IST

న్యూఢిల్లీ : అంత‌ర్జాతీయ చిరుతల దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా బుధ‌వారం నుంచి ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో వ‌న్య‌ప్రాణులకు సంబంధించిన వీడియోలు (Viral Video), పోస్ట్‌లు సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తాయి. ఐఏఎస్ అధికారి ఎంవీ రావు ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట తెగ వైర‌ల‌వుతోంది.

The bond that connects 👏

Nature is Amazing 🎉

📽️ SM pic.twitter.com/jV9PG9FVww

— M V Rao @ Public Service (@mvraoforindia) May 4, 2023