Watch: బద్రీనాథ్ హైవేను క్లియర్ చేస్తున్న కార్మికులు.. తృటిలో తప్పిన ముప్పు

July 11, 2024 / 03:11 PM IST

డెహ్రాడూన్: ఉత్తరాఖండ్‌లో కొండచరియలు (landslides) విరిగిపడటంతో బద్రీనాథ్‌ ( Badrinath)హైవే మూసుకుపోయింది. దీనిని క్లియర్‌ చేసేందుకు కార్మికులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఉన్నట్టుండి కొండ రాళ్లు దొర్లడంతో వారు పరుగులు తీశారు. ప్రాణ ముప్పు నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బద్రీనాథ్ యాత్రకు వెళ్లే జాతీయ రహదారిలోని చమోలి వద్ద బుధవారం రెండు చోట్ల పెద్ద స్థాయిలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఆ రహదారిని 48 గంటలకు పైగా మూసివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వేలాది మంది యాత్రికులు అక్కడ చిక్కుకున్నారు.

కాగా, పాతాళగంగ వద్ద బుధవారం కొండచరియలు విరిగిపడటంతో బద్రీనాథ్ జాతీయ రహదారిపై సొరంగం ముఖద్వారం వద్ద శిథిలాలు కుప్పలుగా పేరుకుపోయాయి. దీంతో జాతీయ రహదారి మూసుకుపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఉదయం కొండచరియలను తొలగిచేందుకు కార్మికులు ప్రయత్నించారు. అయితే ఉన్నట్టుండి కొండ రాళ్లు దొర్లుకు వచ్చాయి. గమనించిన కార్మికులు ఒక పక్కకు పరుగెత్తారు. ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

After that terrifying landslide near Joshimath this morning, this, believe it or not, is part two – and even worse! When it hit, people panicked and there was a stampede to escape.#Landslide #BadrinathHighway #Chamoli #Uttarakhand #uttarakhandnews #Joshimath #Badrinath pic.twitter.com/F6hEsyrKuS

— The Himalayan Gazette (@TheHimalayan01) July 10, 2024