Cyclone Michaung | చెన్నై రోడ్లపై మొసలి ప్రత్యక్షం.. వీడియో వైరల్‌

December 4, 2023 / 02:07 PM IST

Cyclone Michaung | రోడ్లపై ఉండాల్సిన కార్లు.. వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. నదుల్లో ఉండాల్సిన వన్యప్రాణులు రోడ్లపై సంచరిస్తూ ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం చెన్నై (Chennai) నగరంలోని పరిస్థితి ఇది.

మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ (Cyclone Michaung) ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలకు తమిళనాడు అతలాకుతలమవుతోంది. గత రాత్రి నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి చెన్నై మహానగరం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ప్రధాన రహదారులన్నీ నదులను తలపిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి భారీగా వరదనీరు వచ్చి చేరింది. పలు చోట్ల ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఇలాంటి సమయంలో చెన్నైలోని ఓ ప్రాంతంలో రోడ్డుపై భారీ మొసలి (crocodile) కనిపించింది. పెరుంగళత్తూర్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాత్రి సమయంలో ఓ పెద్ద మొసలి రోడ్డు దాటుతూ కనిపించింది. అటుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులు వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా అదికాస్తా ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన చెన్నై వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇక చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాల్లో వీధుల్లో పార్క్‌ చేసిన వాహనాలు వర్షపు నీటి ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Visuals of a #crocodile seen roaming on streets in #Chennai #ChennaiRains #Viralvideo pic.twitter.com/KvCO8zrEii

ఇక మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదివారం రాత్రి నుంచి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. చెన్నై నగరంతోపాటు పొరుగున ఉన్న కాంచీపురం, చెంగల్‌పట్టు, తిరువళ్లూరు సహా పలు జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చెన్నైలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో విమాన రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. రానున్న 24 గంటల్లో చెన్నై నగరంతోపాటు దాని పొరుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) అంచనా వేసింది. దీంతో జిల్లా యంత్రాంగం ముందు జాగ్రత్తగా పాఠశాలలు, కళాశాలలు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించింది.

ఐఎండీ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో నేషనల్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫోర్స్‌ (NDRF), స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (SDRF) బృందాలు చెన్నైలో మోహరించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. పెరుంగళత్తూర్‌ సమీపంలోని తాంబరంలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న 15 మందిని సహాయక బృందాలు రక్షించారు. మరోవైపు భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు నదులు, వాగులు ప్రమాదకర స్థాయిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

#WATCH | Tamil Nadu: A car was seen stuck in the massive waterlogging in Chennai’s Velachery and Pallikaranai areas, caused due to heavy rainfall

(Video source: A local present at the site of the incident) pic.twitter.com/Lvl9MJnw0N

— ANI (@ANI) December 4, 2023