రైతులపై పూలు చల్లిన సీఎం చౌహాన్‌

భోపాల్‌: మధ్యప్రదేశ్‌ సీఎం శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ మరోసారి తనదైన స్టైల్‌ను చాటారు. రైసన్ జిల్లాలో శుక్రవారం జరిగిన 'కిసాన్ కళ్యాణ్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రైతులపై పూల జల్లు కురిపించారు. అన్నదాతలను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు యత్నించారు. ఓవైపు వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్న పలు రైతు సంఘాలు కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో నిరసనలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు రైతుల మద్దతు పొందేందుకు బీజేపీ నేతలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆన్‌లైన్‌లో పాల్గొన్న 'కిసాన్ కళ్యాణ్' కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన రైతులపై సీఎం శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ పూల రేకలు చల్లి ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమంలో వైరల్‌ అయ్యింది.



