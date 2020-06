పాము వర్సెస్‌ కోతి.. గెలిచిందెవరంటే?

ఇద్దరు మనుషులు కొట్టుకోవడం చాలాసార్లు చూసే ఉంటారు. ఒకేజాతికి చెందిన రెండు జంతువుల మధ్య ఫైటింగ్‌ కూడా మామూలే. అయితే.. ఒక పాము, ఒక కోతి పోట్లాడుకోవడం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఒకవేళ చూసినా అందులో కోతి ఈ విధంగా తుంటరి పనులు చేయడం మాత్రం చూసి ఉండరు. పాము, కోతుల మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ సుశాంత నంద ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది వైరల్‌గా మారింది. అసలు ఈ రెండింటికీ ఇంత వైరం ఎందుకు వచ్చిందని చాలామందికి సందేహం.

ఈ వీడియోలో చూసినట్ట్లయితే పాము, కోతి రెండూ ఎదురు పడ్డాయి. ఎవరి దారిన వాళ్లు వెళ్లకుండా చూసుకుంటూ ఉన్నాయి. కోతి కామ్‌గా ఉంటుందా.. పాము దగ్గర కోతి బుద్ధి చూపించింది. కాళ్లతో పామును తాకడం, వెక్కిరించడం లాంటి పనులు చేసింది. దీంతో పాముకి కోపం వచ్చి కోతిని కరిచే ప్రయత్నం చేసింది. ఇలా రెండింటి మధ్య గొడవ కాస్త పెద్దదైంది. మొదట్లో పాము బాగా తిరగబడ్డా చివరికి కోతి టాలెంట్‌తో పాముని ఓడించేసింది. ఈ జిత్తులమారిన కోతితో గెలవలేమని వెనక్కి వెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది పాము. ఈ వీడియోతో మంచి కిక్‌ వచ్చిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అంతేకాదు ఇలాంటి వీడియోలు షేర్‌ చేస్తున్నందుకు సుశాంత నందకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

Monkey fighting a king Cobra & coming out triumphant.

One of its kind????



( Free wild from chains & cages. Forest is their rightful place) pic.twitter.com/OiNoAJEnrQ