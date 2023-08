Miss world | కశ్మీర్‌ పర్యటనలో అందగత్తెలు.. లంచ్‌ చేస్తూ ఫొటోలకు ఫోజులు

August 28, 2023 / 01:40 PM IST

శ్రీనగర్‌: ప్రపంచ సుందరి (Miss world) కరోలినా బిలావ్‌స్కా (Karolina Bielawska) ప్రకృతి అందాలను వీక్షించేందుకు జమ్ముకశ్మీర్లో పర్యటిస్తున్నది. ఆమెతోపాటు మిస్‌ వరల్డ్‌ ఇండియా (Miss World India) సైని శెట్టి (Sini Shetty), మిస్‌ వరల్డ్‌ కరేబియన్‌ (Miss World Caribbean) ఎమ్మి పెనా (Emmy Pena) కూడా కశ్మీర్‌లో పర్యటిస్తున్నారు.

ఈ పర్యటనలో అందగత్తెలంతా తమ టీమ్స్‌తో కలిసి సందడి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వాళ్లు ఓ రిసార్టులో లంచ్‌ చేస్తూ తీసుకున్న ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. మిస్‌ వరల్డ్‌ కరోలినాకు సంబంధించిన టీమ్‌ ఆ ఫొటోలను ఇంటర్నెట్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసింది. వాటిలోని రెండు ఫొటోలను కింది ట్వీట్‌లో మీరు కూడా చూడవచ్చు.

Srinagar, J&K | Miss World Karolina Bielawska visits Kashmir. Miss World India Sini Shetty and Miss World Caribbean Emmy Pena are also accompanying her on the visit.

(Photos: Karolina Bielawska’s team) pic.twitter.com/2kbS0uQrC8

— ANI (@ANI) August 28, 2023