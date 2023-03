March 12, 2023 / 09:27 AM IST

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో (Uttar Pradesh) మరో ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగింది. ఈ నెల 6న జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో (Encounter) ఓ నిందితుడిని కాల్చిచంపిన పోలీసులు.. తాజాగా మరోసారి ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిపారు. అయితే ఈసారి నిందితులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో ఓ దుండగుడికి (Miscreant) గాయాలవగా, మరో నలుగురు పట్టుబడ్డారు. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మెయిన్‌పురీ (Mainpuri) ప్రాంతంలోని కురావలి టౌన్‌లో (Kurawali town) పోలీసులు, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఓ దుండగుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఇద్దరు తప్పించుకున్నారని మెయిన్‌పురి ఎస్పీ వినోద్‌ కుమార్‌ తెలిపారు.

ఘటనా స్థలంలో రెండు మోటారు సైకిళ్లు, అక్రమాయుధాలు, కాట్రిడ్జ్‌లు, ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. గాయపడిన వ్యక్తిని దవాఖానకు తరలించామన్నారు. నిందితులను మహమ్మద్‌ హుస్సెయిన్‌, జానీ అలియాస్‌ రిషభ్‌, కలామ్‌, అభయ్‌గా గుర్తించామని, విచారణ సందర్భంగా ఇర్ఫాన్‌, ఆశిష్‌ అనే వ్యక్తులు తప్పించుకున్నారని చెప్పారు.

They told during interrogation that two miscreants namely Irfan and Ashish fled from the spot. The injured accused has been admitted to the hospital. 2 motorcycles, illegal arms, cartridges and some jewellery were recovered: Vinod Kumar, SP, Mainpuri (11.03) pic.twitter.com/dOaUK2gf89

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 11, 2023