మాది మొగోళ్ల రాష్ట్రం.. అందుకే రేప్‌ కేసుల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాం: రాజస్థాన్‌ మంత్రి

March 10, 2022 / 09:55 AM IST

జైపూర్‌: మనది మొగోళ్ల రాష్ట్రం. అందుకే రేప్‌ కేసుల్లో దేశంలోనే మన రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉన్నదని స్వయానా మంత్రే అసెంబ్లీలో ప్రకటించాడు. రేప్‌ కేసుల్లో దేశంలోనే రాజస్థాన్‌ (Rajasthan) మొదటి స్థానంలో ఉందని ఆ రాష్ట్ర మంత్రి శాంతి ధరివాల్‌ అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. మనది పురుషుల రాష్ట్రం అందుకే రేప్‌ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో మంత్రి వ్యాఖ్యలపై స్వపక్షంతో పాటు విపక్షంలోనూ విమర్శలు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి.

‘మనం రేప్‌ కేసుల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. మనం లైంగిక దాడి కేసుల్లో అగ్రస్థానంలో ఎందుకు ఉన్నామంటే.. రాజస్థాన్‌ పురుషుల రాష్ట్రం’ అని అసెంబ్లీ సాక్షిగా మంత్రి ధరివాల్‌ ప్రకటించారు.

SHOCKING

DISGUSTING

BUT NOT SURPRISING

Rajasthan's cabinet minister laughs & says in the assembly that Rajasthan is number 1 in rape because it is a “state of men” (mardon ka pradesh). LEGITIMISING RAPE

AFTER KARNATAKA CONGRESS MLA NOW THIS

PRIYANKA VADRA SILENT pic.twitter.com/dBY8f7MBSy

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) March 9, 2022