ఆ అమ్మాయిని చేసుకునే వాడికి మినిమం ఇవి ఉండాలట.. పెళ్లి యాడ్‌ వైరల్‌

October 19, 2022 / 09:08 PM IST

Matrimonial Ad | పెళ్లి అనగానే అందమైన అమ్మాయి, అబ్బాయి కోసం కలలు కంటుంటారు. అందంతో పాటు ఆర్థికంగా ఉన్నావారా? లేదా? అనే కోణంలో కూడా ఆలోచిస్తాం. అన్ని కుదిరితే క్షణాల్లోనే పెళ్లి ఏర్పాట్లు మొదలు పెడుతాం. అయితే ఈ పెళ్లిళ్లకు సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో చిత్రవిచిత్రమైన యాడ్స్‌ చూస్తున్నాం. ఆ యాడ్స్‌ చూస్తుంటే కొన్ని సార్లు నవ్వు తెప్పిస్తుంటాయి. మరికొన్ని సందర్భాల్లో చికాకు తెప్పిస్తుంటాయి. ఆ కోవకు చెందినదే ఈ యాడ్.

ఒక అమ్మాయి తనకు కావాల్సిన వరుడు ఏ సంవత్సరంలో పుట్టాలి. ఏయే డిగ్రీలు కలిగి ఉండాలి. ఒక వేళ ఆ డిగ్రీలు కలిగి ఉంటే ఏయే కాలేజీల్లో చదివి ఉండాలో ఆమె సూచించింది. ఇక ఎత్తు గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. కేవలం ఇద్దరు తోబుట్టువులు మాత్రమే ఉండాలని యాడ్‌లో స్పష్టంగా నివేదించింది.

1992, జూన్‌ కంటే ముందు జన్మించి ఉండరాదు. డిగ్రీ కచ్చితంగా టైర్ వన్ విద్యాసంస్థల నుంచి పొంది ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఎంబీఏ, ఎంటెక్, ఎంఎస్ లేదా పీజీడీఎం చేసి ఉండాలి. ఒక వేళ ఇంజినీరింగ్ చేసి ఉంటే.. కచ్చితంగా ఐఐటీ బాంబే, ఖరగ్‌పూర్‌, మద్రాస్, కాన్పూర్‌, ఢిల్లీ, రూర్కీ, గువహటి నుంచి చదివి ఉండాలి. లేదా ఎన్‌ఐటీ కాలికట్‌, ఢిల్లీ, కురుక్షేత్ర, జలంధర్ ట్రిచ్చి, సురత్కల్‌, వరంగల్‌ నుంచి ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలని పేర్కొంది. లేదా ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్, అలహాబాద్‌, ఢిల్లీ, బెంగళూరు, ఐఐఎస్‌సీ బెంగళూరు, బిట్స్ పిలానీ, హైదరాబాద్‌, డీటీయూ, ఎన్‌ఎస్‌ఐటీ, జాదవ్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీల నుంచైనా ఇంజినీరింగ్ చదివి ఉండాలని ఆ యువతి తన యాడ్‌లో పేర్కొంది.

ఎంబీఏ చేసి ఉంటే.. ఐఐఎం అహ్మదాబాద్‌, బెంగళూరు, కలకత్తా, ఇండోర్‌, లక్నో, కోజికోడ్‌, ఎఫ్‌ఎంఎస్‌, ఐఐఎఫ్‌టీ, ఐఎస్‌బీ, జేబీఐఎంఎస్‌, ఎండీఐ, ఎన్‌ఐటీఐఈ, ఎస్‌పీ జైన్‌, ఎక్స్‌ఎల్‌ఆర్‌ఐ నుంచి ఎంబీఏ పట్టా పొంది ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. మరి జీతం విషయానికి వస్తే సంవత్సరానికి రూ. 30 లక్షల జీతం కచ్చితంగా సంపాదించాలని కోరింది. ఇక అబ్బాయి ఢిల్లీ, ఎన్‌సీఆర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వాడై ఉండాలని చెప్పింది. ఎత్తు 5.7 అడుగుల నుంచి 6 అడుగుల మధ్య ఉండాలని తన మనసులో ఉన్న విషయాలన్నీ ఆ యాడ్‌లో స్పష్టంగా పేర్కొంది ఆ యువతి. ప్రస్తుతం ఈ యాడ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

What is your take on this? pic.twitter.com/FWO1YGyxge

— Dr.D G Chaiwala (@RetardedHurt) October 17, 2022