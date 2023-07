July 13, 2023 / 03:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: గ్రేట‌ర్ నోయిడాలో ఉన్న గెలాక్సీ ప్లాజా మాల్‌(Galaxy Plaza Mall)లో ఇవాళ అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. భారీ ఎత్తున మంట‌లు ఎగిసిప‌డ్డాయి. అయితే కొంద‌రు వ్య‌క్తులు త‌మ ప్రాణాల్ని కాపాడుకునేందుకు బిల్డింగ్‌ మీద నుంచి దూకారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి రిలీజైంది. మాల్‌కు చెందిన గ్లాసు కిటికీల‌పై వేలాడి ఉన్న ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు కింద‌కు దూకారు. దూకండి.. దూకండి అంటూ కొంద‌రు అరుస్తున్నట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. గౌర్ సిటీ 1లో ఉన్న మాల్‌కు చెందిన మూడ‌వ ఫ్లోర్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. బిల్డింగ్ మీద నుంచి ముగ్గురు వ్య‌క్తులు కింద‌కు దూకారు. అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది అక్క‌డ‌కు చేరుకుని మంట‌ల్ని ఆర్పే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రూ గాయ‌ప‌డ‌లేదని పోలీసులు తెలిపారు.

Fire breaks out at Galaxy Plaza Mall in Greater Noida.

👉Dramatic visuals from the spot showed people jumping off the fifth floor of the building to save their lives.

👉 Fire tenders at the spot. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @TheMornStandard pic.twitter.com/Ge17C4gNJG

— Ujwal Jalali (@ujwaljalali) July 13, 2023