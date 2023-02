February 1, 2023 / 08:24 AM IST

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మథుర భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మథురలోని మూడంతస్థుల బట్టల షోరూమ్‌లో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. వస్త్రాల షోరూమ్‌ కావడంతో మంటలు వేగంగా బిల్డింగ్‌ మొత్తాని వ్యాపించాయి. దీంతో భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆరు ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపుచేశారు. మొదటి అంతస్థులో మంటలు అంటుకున్నాయని, అవి క్రమంగా రెండు, మూడో అంతస్థుకు వ్యాపించాయని అధికారులు తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని చెప్పారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి హాని జరుగలేదన్నారు.

Uttar Pradesh | Massive fire broke out at a clothing showroom in Mathura, is under control now

"The three floors of the building caught fire. 6-7 fire tenders are present on spot. Fire is under control now, we didn't let the fire spread to adjacent buildings," says Fire Officer pic.twitter.com/ZYZki4K6H2

