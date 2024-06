June 23, 2024 / 08:50 PM IST

Fire Breaks Out : జమ్ములోని త్రికూట నగర్‌ ప్రాంతంలోని ఓ స్క్రాప్‌యార్డ్‌లో ఆదివారం సాయంత్రం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. స్క్రాప్‌యార్డ్‌లో మంటలు చెలరేగడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ ఆవరించింది.

ఘటన సమాచారంతో అగ్నిమాపక యంత్రాలను రప్పించిన అధికారులు సహాయ చర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అగ్నిమాపక యంత్రాల సాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#WATCH | Jammu, J&K: A fire breaks out at a scrapyard in the Trikuta Nagar area. Fire tenders are present at the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/6J9iEafcio

— ANI (@ANI) June 23, 2024