Punjab CM Bhagwant Mann | సిసోడియా ఇంటికి భగవంత్ మాన్.. యావత్ దేశం ఆయన వెనుకే ఉందన్న పంజాబ్ సీఎం

February 26, 2023 / 09:53 PM IST

Punjab CM Bhagwant Mann | ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మ‌నీశ్ సిసోడియా ఇంటికి పంజాబ్ సీఎం భ‌గ‌వంత్ మాన్ చేరుకున్నారు. లిక్క‌ర్ స్కామ్ కేసులో మ‌నీశ్ సిసోడియాను సీబీఐ అధికారులు ఆదివారం రాత్రి అరెస్ట్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో సిసోడియా ఇంటికి భ‌గ‌వంత్ మాన్ చేరుకోవ‌డం ప్రాధాన్యం సంత‌రించుకున్న‌ది.

అంత‌కుముందు భ‌గ‌వంత్‌మాన్ స్పందిస్తూ.. సిసోడియా `నిజం కోసం యుద్ధం` చేస్తున్నారు. యావ‌త్ దేశం ఆయ‌న‌కు మ‌ద్ద‌తుగా ఉంది అని పేర్కొన్నారు. ప‌లువురు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) నేత‌లు స్పందిస్తూ ల‌క్ష‌ల మంది చిన్నారుల మ‌ద్ద‌తు మ‌నీశ్‌కు ఉంటుంద‌ని ట్వీట్లు చేశారు.

Delhi| Punjab Chief Minister Bhagwant Mann reaches Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence soon after he was arrested by CBI in connection with liquor policy case. pic.twitter.com/WAt5he8mep

— ANI (@ANI) February 26, 2023