July 10, 2023 / 06:09 PM IST

మండి: హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లో కురుస్తున్న వ‌ర్షాల వ‌ల్ల బియాస్ న‌ది ఉప్పొంగుతోంది. ఆ న‌దీ ప‌రీవాహ‌క ప్రాంతంలో మండి న‌గ‌రంలో ఉన్న పంచ్‌వ‌క్త్రా ఆల‌యం( Panchvaktra temple) విశిష్ట‌మైంది. ఆ ప్ర‌దేశంలో ఉన్న ప్ర‌కృతి అందాలు ఆ ఆల‌యానికి భ‌క్తుల్ని ఆక‌ర్షిస్తుంది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వాన‌ల వ‌ల్ల‌.. బియాస్ ఉప్పొంగుతోంది. ఆ న‌దీ ప్ర‌వాహ నీరు ఆల‌యాన్ని చుట్టుముట్టేసింది. శివుడు కొలువై ఉన్న ఆ ఆల‌యంలో స్థానికలు పూజ‌లు చేస్తుంటారు. టూరిస్టుల‌ను కూడా ఆ గుడి ఆక‌ర్షిస్తుంది.

Himachal Pradesh: Mandi's Panchvaktra temple has been submerged in water due to a spate in the Beas river following incessant heavy rainfall.

పంచ్‌వ‌క్త్రా ఆల‌యంలో శివుడు అయిదు ముఖాల‌తో ఉంటాడు. కానీ ముందు నుంచి చూస్తే ఆ విగ్ర‌హంలో మూడు ముఖాలు మాత్ర‌మే క‌నిపిస్తాయి. ఆ ఆల‌యం ప్ర‌స్తుతం ఆర్కియాల‌జీ స‌ర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆధీనంలో ఉంది. దీన్ని జాతీయ వార‌స‌త్వ సంప‌ద‌గా గ‌తంలో ప్ర‌క‌టించారు. పంచ్‌వ‌క్త్రా ఆల‌యంలోని శివుడు అయిదు ముఖాలు ప్ర‌త్యేక‌మైన‌వి. అఘోర‌, ఇషానా, త‌త్ పురుష‌, వామ‌దేవ‌, రుద్ర రూపాల‌ను ఆ విగ్ర‌హంలో చూడ‌వ‌చ్చు.

శివుడి ఆఘోర రూపం విధ్వంసానికి ప్ర‌తీక‌. ఇషానుడంటే అంత‌టా వ్యాపించిన‌వాడు. త‌త్ పురుషుడంటే ఈగోకు సంకేతం. వామ‌దేవ రూపం మ‌హిళా శ‌క్తికి సూచ‌కం. రుద్రుడు అంటే సృష్టికి, వినాశ‌నానికి సంకేతంగా చూస్తుంటారు. అయితే పంచ్‌వ‌క్త్రా ఆల‌యం అంటే.. ఈ అయిదుగురి ఐక‌మ‌త్య‌మే. నిజానికి ఆ ఆల‌యానికి ఎప్పుడు పునాది ప‌డిందో స్ప‌ష్ట‌మైన ఆధారాలు లేవు. కానీ చారిత్రాక ఆధారాల ప్ర‌కారం సిద్‌సేన(1684 నుంచి 1727) పాల‌న స‌మ‌యంలో దీన్ని పున‌ర్ నిర్మించారు. నాలుగు చిన్న‌పాటి పిల్ల‌ర్ల‌పై ప్ర‌ధాన మండ‌పం నిర్మిత‌మై ఉంటుంది.

When many modern & mammoth structures r collapsing within a few minutes then this many centuries-old #Panchvaktra_Temple of #Mandi is still confronting the flood.

In the past many times, this temple confronts heavy floods.

