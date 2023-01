January 23, 2023 / 05:03 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : టెక్ సిటీ బెంగ‌ళూర్‌లో ఇన్నోవేటివ్ వెహిక‌ల్ వాహ‌న‌దారుల దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది. న‌గ‌ర రోడ్ల‌పై దూసుకెళుతున్న ఈ వెహిక‌ల్ వీడియో నెటిజ‌న్ల‌నూ విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటోంది. రేవంత్ అనే నెటిజ‌న్ ఈ వాహ‌నం వీడియో, ఫొటోల‌ను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

Now this is some @peakbengaluru stuff. Met this guy near JP Nagar. Human powered vehicle from Netherlands. pic.twitter.com/r1whYjPQlX

— Revanth (@RevanthD18) January 22, 2023