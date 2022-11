November 9, 2022 / 06:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ : విచిత్ర‌మైన ఫుడ్ కాంబినేష‌న్‌తో కూడిన వీడియోలు ఇంట‌ర్‌నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని వెరైటీ ఫుడ్ కాంబో వీడియోలు నెటిజ‌న్ల నోరూరిస్తుండ‌గా మ‌రికొన్నింటిని చూసి వారు పెద‌వివిరుస్తున్నారు. తాజాగా చీజ్ చాయ్ వీడియోతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన నెటిజ‌న్లు ఇదేం కాంబినేష‌న్ అంటూ విరుచుకుప‌డ్డారు.

Tea lovers (including myself), somewhere in India they are selling Cheese Chai..

Okay, Happy Sunday🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mdCFhsa29r

— Mohammed Futurewala (@MFuturewala) November 6, 2022