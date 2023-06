June 19, 2023 / 07:04 PM IST

న్యూఢిల్లీ: విలాసవంతమైన వందే భారత్‌ ట్రైన్‌ (Vande Bharat train)లో ప్రయాణించాలని ఒక వ్యక్తి కలలు కన్నాడు. అందులో ప్రయాణం కోసం ఖరీదైన టిక్కెట్‌ కూడా బుక్‌ చేసుకున్నాడు. అయితే ఆ వ్యక్తి కలలు ఆవిరయ్యాయి. చివరకు వందే భారత్‌ రైలుకు బదులు చెత్తగా ఉన్న తేజస్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను రైల్వే నడిపింది. దీంతో ఆ వ్యక్తి చాలా నిరాశతో అందులో ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ఆ ప్రయాణికుడు దీనిపై ట్విట్టర్‌లో తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఆ రైలులోని సీట్లు, అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్‌ ఫొటోలు, వీడియోలను అందులో పోస్ట్‌ చేశాడు. రైల్వేతోపాటు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌, ప్రధాని కార్యాలయానికి ట్యాగ్‌ చేశాడు.

సిద్ధార్థ్ పాండే అనే వ్యక్తి వందే భారత్‌ రైలులో ప్రయాణించాలని తహతహలాడాడు. న్యూఢిల్లీ నుంచి మాతా వైష్ణోయ్‌ దేవి వరకు నడిచే వందే భారత్‌ ట్రైన్‌కు ఇటీవల టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్నాడు. తొలిసారి వందే భారత్‌ రైలులో ప్రయాణించడంపై ఎంతో ఉత్సాహం చెందాడు. జూన్‌ 10న ఎంతో సంతోషంగా రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకున్నాడు. టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్న రైలు ఎక్కాడు. అయితే ఆ రైలును చూసి షాకయ్యాడు. వందే భారత్‌ ట్రైన్‌కు బదులు ఆ పేరుతో తేజస్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను నడపడంపై కలత చెందాడు. దీంతో చాలా నిరాశతో ఆ రైలులో ప్రయాణించాడు. ఆ రైలులోని సీట్లు, నీటితో నిండిన టాయిలెట్స్‌ చూసి మరింత దిగాలు చెందాడు.

కాగా, సిద్ధార్థ్‌ పాండే తన ప్రయాణ అనుభవాన్ని ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నాడు. ‘తొలిసారి వందే భారత్‌ రైలులో ప్రయాణించడంపై నేను ఎంతో ఉద్వేగం చెందాను. అయితే వందే భారత్‌ రైలు పేరుతో వచ్చిన మరో రైలు చూసి షాకయ్యాను. టాయిలెట్లు దారుణం. సేవలు చాలా అధ్వాన్నం. అయినప్పటికీ వందే భారత్‌ ట్రైన్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేశారు’ అని ఆరోపించాడు. రైల్వేతోపాటు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌, ప్రధాని కార్యాలయానికి దీనిని ట్యాగ్ చేశాడు. అలాగే ఆ రైలులోని సీట్లు, టాయిలెట్లకు సంబంధించిన వీడియోలను కూడా అందులో పోస్ట్‌ చేశాడు.

మరోవైపు సిద్ధార్థ్ పాండే ట్వీట్‌ రైల్వేపై చర్చకు దారి తీసింది. తమకు ఎదురైన ఇలాంటి అనుభవాలను కొందరు పంచుకున్నారు. తరచుగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్న రైళ్లు లేదా ఏసీ కోచ్‌లకు బదులుగా వేరేవి నడుపుతున్నారని కొందరు విమర్శించారు. ఇదో కుంభకోణమని మరికొందరు ఆరోపించారు. రైల్వే చేస్తున్న ఈ మోసం, దోపిడీని ఎవరూ ప్రశ్నించడం లేదన్నారు.

కాగా, సిద్ధార్థ్‌ పాండే ట్వీట్‌పై రైల్వేకు చెందిన రైల్‌ సేవా స్పందించింది. అతడి నుంచి వివరాలు తీసుకున్నది. సంబంధిత అధికారి దృష్టికి ఈ సమస్యను తీసుకెళ్లినట్లు ట్విట్టర్‌లో బదులిచ్చింది.

@AshwiniVaishnaw @PMOIndia @IRCTCofficial

Was excited to board 1 tym on Vande Bharat. But shocked to see another train in the name of Vande Bharat.

Washrooms are pathetic and services are worst.

Still charged fare as per actual VANDE BHARAT.

Train no – 22439

Date- 10-06-2023 pic.twitter.com/AYaOYvSuvg

— Sidhharth Pandey (@VishalG18804669) June 10, 2023