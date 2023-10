viral video : పాముకు స్నానం చేయించాడు..ఆపై ఏమైందంటే..!

October 18, 2023 / 01:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ : భారీ నాగుపాముకు ఓ వ్య‌క్తి ఎలాంటి జంకు లేకుండా స్నానం చేయిస్తున్న వీడియో (viral video) ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. బాత్‌రూంలో పాముకు స‌దరు వ్యక్తి భ‌యం, తొట్రుపాటు లేకుండా నీళ్ల‌తో క‌డుగుతున్న ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

పాముకు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్ష‌న్‌గా చ‌ర్మం రూపొందుతుంద‌ని, దానికి స్వ‌యంగా శుభ్ర‌ప‌రుచుకునే వ్య‌వ‌స్ధ ఉండ‌గా, అస‌లు నిప్పుతో చెల‌గాట‌మాడాల్సిన అవ‌సరం ఏముంద‌ని వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఇక 19 సెకండ్ల వ్య‌వ‌ధి క‌లిగిన ఈ వీడియోలో మ‌గ్ నుంచి నీటిని కోబ్రాపై పోస్తుండ‌టం క‌నిపిస్తుంది. ఓ ద‌శ‌లో వ్య‌క్తి పాము త‌ల‌ను కూడా ప‌ట్టుకుని స్నానం చేయించ‌డం ఒళ్లు గ‌గుర్పొడిచేలా చేస్తుంది.

Bathing a king cobra😳

Snakes have skin to protect & keep them clean, which they shed periodically.

So what’s the need for playing with fire? pic.twitter.com/rcd6SNB4Od

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 17, 2023