August 15, 2022 / 04:22 PM IST

కోల్‌క‌తా : ప‌శ్చిమ బెంగాల్ రాజ‌ధాని కోల్‌క‌తాలో జ‌రిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్స‌వ వేడుక‌ల సంద‌ర్భంగా సీఎం మమ‌తా బెన‌ర్జీ జాన‌ప‌ద కళాకారుల‌తో చేయి చేయి క‌లిపి డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ వేడుక‌ల్లో మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ జాన‌ప‌ద క‌ళాకారుల‌తో క‌లిసి నృత్యాలు చేస్తుండ‌టం ఓ వీడియోలో క‌నిపించింది.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee joins the folk artists as they perform at the #IndependenceDay celebrations in Kolkata.#IndiaAt75 pic.twitter.com/9bvyxFm4qz

— ANI (@ANI) August 15, 2022