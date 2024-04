April 16, 2024 / 06:27 PM IST

Eknath Shinde : బాలీవుడ్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ నివాసం వెలుప‌ల ఈనెల 14న కాల్పుల క‌ల‌క‌లం నేప‌ధ్యంలో మ‌హారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండే మంగ‌ళ‌వారం స‌ల్మాన్ నివాసానికి చేరుకున్నారు. బాలీవుడ్ హీరోతో భేటీ అనంత‌రం ఏక్‌నాథ్ షిండే విలేక‌రుల‌తో మాట్లాడారు. తాను స‌ల్మాన్ ఖాన్‌ను క‌లిసి ప్ర‌భుత్వం అండ‌గా ఉంటుంద‌ని భ‌రోసా ఇచ్చాన‌ని చెప్పారు. స‌ల్మాన్ ఇంటివ‌ద్ద కాల్పుల ఘ‌ట‌న‌పై త‌క్ష‌ణ చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టాల‌ని తాను పోలీసుల‌ను ఆదేశించాన‌ని, ఆపై నిందితుల్లో ఇద్ద‌రిని అరెస్ట్ చేశార‌ని తెలిపారు.

మ‌హారాష్ట్ర‌లో ఏ ముఠా పోలీసుల క‌నుస‌న్న‌ల నుంచి త‌ప్పించుకోలేద‌ని అన్నారు. గ్యాంగ్‌లు, గూండాల‌ను రాష్ట్రం నుంచి త‌రిమేస్తామ‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో రౌడీయిజం, గూండాయిజం కొన‌సాగేందుకు అనుమ‌తించ‌బోమ‌ని అన్నారు. అరెస్ట‌యిన నిందితుల‌ను పోలీసులు ప్ర‌శ్నిస్తున్నార‌ని చెప్పారు.

నిందితుల‌పై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు చేప‌డ‌తామ‌ని, స‌ల్మాన్ ఖాన్‌తో పాటు ఆయ‌న కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు భ‌ద్ర‌త క‌ల్పించాల‌ని తాను పోలీస్ క‌మిష‌న‌ర్‌ను ఆదేశించాన‌ని తెలిపారు. ప్ర‌జ‌లకు భ‌ద్ర‌త క‌ల్పించ‌డం ప్ర‌భుత్వ బాధ్య‌త‌ని ఏక్‌నాథ్ షిండే తెలిపారు. గ‌త ప్ర‌భుత్వంలో ఏం జ‌రిగింద‌నేదానిపై తాను వ్యాఖ్యానించ‌ద‌లుచుకోలేద‌ని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ఏ వ్య‌క్తికైనా హాని త‌ల‌పెట్టాల‌ని ప్ర‌యత్నించే గూండాలు, గ్యాంగుల ఆట క‌ట్టిస్తామ‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde met Bollywood actor Salman Khan at Galaxy Apartment in Bandra. Senior screenwriter Salim Khan, father of Salman Khan, was also present on this occasion. During the visit, the Chief Minister assured Salman and his family of their safety. He… https://t.co/XRBEsNbE6Z

— ANI (@ANI) April 16, 2024