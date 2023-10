Snake CPR: పాముకు సీపీఆర్‌ చేసిన కానిస్టేబుల్‌.. వీడియో

October 26, 2023 / 12:15 PM IST

భోపాల్‌: అక‌స్మాత్తుగా గుండె ఆగిన‌ప్పుడు.. వైద్యులు సీపీఆర్ చికిత్స చేసే విష‌యం తెలిసిందే. సీపీఆర్ విధానం ద్వారా ఆక్సిజ‌న్ అందిస్తారు. అయితే మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన ఓ కానిస్టేబుల్‌.. పాముకు సీపీఆర్(Snake CPR) చేశాడు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. త‌న నోటి ద్వారా .. ఆ స‌ర్పానికి గాలిని ఇస్తూ.. ఆ పాముకు ప్రాణం పోశాడు. క్రిమిసంహార‌కాల‌తో నిండిన నీటిని తాగిన పాము నిర్జీవంగా మారింది. ఆ స‌మ‌యంలో కానిస్టేబుల్ ఆ స‌ర్పానికి సీపీఆర్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని న‌ర్మ‌దాపురంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఓ రెసిడెన్షియ‌ల్ కాల‌నీలో ఉన్న పైప్‌లైన్‌కు విష‌ర‌హిత స‌ర్పం ఎంట‌రైంది. ఆ పైప్‌లైన్ నుంచి స‌ర్పాన్ని తీసేందుకు దాంట్లో క్రిమిసంహార‌క మందును వ‌దిలారు. అయితే ఆ నీటిని తాగిన పాము పైప్‌లైన్ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. కానీ స్పృహ త‌ప్పిన ఆ పాముకు స్థానిక కానిస్టేబుల్ అతుల్ శ‌ర్మ సీపీఆర్ చేసి ర‌క్షించాడు. పామును ప‌ట్టుకుని ప‌రీక్షించిన అత‌ను, దాని శ్వాస‌ను చెక్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆ పాము నోట్లోకి గాలి ఊదాడు. క్రిమిసంహార‌క మందుతో నిండిన ఆ పాముపై నీళ్లు పోస్తూ శుభ్రం చేశాడు.

కానిస్టేబుల్ అతుల్ శ‌ర్మ గ‌డిచిన 15 ఏళ్ల‌లో సుమారు 500 పాముల్ని ప‌ట్టుకున్నాడు. డిస్క‌రీ ఛాన‌ల్‌ను చూసి పాముల సంర‌క్ష‌ణ గురించి తెలుసుకున్న‌ట్లు అత‌ను చెప్పాడు.

Cop gives 'CPR' to unconscious snake, helps it survive

WATCH: A police constable in Madhya Pradesh is the toast of animal lovers after giving CPR to a snake that had fallen unconscious after being drenched in pesticide-laced toxic water to flush it out of a house

October 26, 2023