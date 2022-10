October 15, 2022 / 06:15 PM IST

తిరువనంతపురం: కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్ శనివారం హ్యాక్ అయ్యింది. ‘ఈ రోజు ఉదయం నుంచి నా ఫేస్‌బుక్ పేజీ హ్యాక్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. దీని గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. ఫేస్‌బుక్‌ను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి’ అని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. కాగా, ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హ్యాక్‌ అయిన ఫేస్‌బుక్‌ ఖాతాను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

మరోవైపు కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఫేస్‌బుక్ హ్యాక్‌ అకౌంట్‌లో హార్డ్‌వేర్, నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన మూడు వీడియో పోస్ట్‌లు ఉన్నాయి. వాటి గురించి అరబిక్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఫేస్‌బుక్ ఖాతా హ్యాక్‌ గురించి పోలీసులు, ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు రిపోర్ట్‌ చేసి చాలా గంటలు గడిచినా ఆ అనధికార పోస్ట్‌లను ఇంకా తొలగించలేనట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్‌ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్‌ను పునరుద్ధరించడానికి కొంత సమయం పడుతుందని రాజ్‌భవన్‌ వర్గాలు తెలిపాయి.

Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan said "My Facebook page appears to be hacked since today morning. The matter has been reported and efforts are on to restore the page ": PRO KeralaRajBhavan pic.twitter.com/O1dhIiWN6v

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) October 15, 2022