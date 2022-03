March 26, 2022 / 10:17 AM IST

ఓ బుడ్డోడు చావు నుంచి త‌ప్పించుకున్నాడు. ఒకేసారి రెండు ప్ర‌మాదాల నుంచి బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాడు. అదృష్ట‌వ‌శాత్తు ఆ పిల్లాడి ప్రాణాలు గాల్లో క‌లిసిపోలేదు. త‌ల్లిదండ్రుల‌కు క‌డుపుకోత మిగ‌ల్చ‌లేదు. బాలుడికి ఎలాంటి ప్ర‌మాదం సంభ‌వించ‌క‌పోవ‌డంతో అటు త‌ల్లిదండ్రులు, ఇటు బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

కేర‌ళ క‌న్నూరు జిల్లాలోని చోరుక్క‌ల గ్రామం వ‌ద్ద ఎనిమిదేండ్ల బాలుడు త‌న సైకిల్ తొక్కుతూ ఆడుకుంటున్నాడు. గ‌త ఆదివారం సాయంత్రం 4:30 గంట‌ల స‌మ‌యంలో సైకిల్ అదుపుత‌ప్పి.. ప్ర‌ధాన ర‌హ‌దారిపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో సైకిల్‌ను మొద‌ట బైక్ ఢీకొట్టింది. సైకిల్‌పై ఉన్న బాలుడు కింద‌ప‌డిపోయాడు. అంత‌లోనే దూసుకొచ్చిన బ‌స్సు సైకిల్ పైనుంచి దూసుకెళ్లింది. పిల్లాడేమో రోడ్డుకు అవ‌తలి వైపు ప‌డిపోవ‌డంతో ఈ ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకున్నాడు. సైకిల్ నుజ్జునుజ్జు అయింది. అక్క‌డున్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఈ దృశ్యాలు న‌మోదు అయ్యాయి. ఇక ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది.

No one would have believed if it wasn’t caught on cam! Kerala boy on bicycle crashes into motorbike and narrowly escapes being run over by bus. Read full story,,,

Miracle Accident Kerala CCTV pic.twitter.com/xiGB5KxQvN

— Baala DMK oddanchatraM (@123Baalu) March 24, 2022