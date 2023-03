March 29, 2023 / 12:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: క‌ర్నాట‌క అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల(Karnataka elections) షెడ్యూల్‌ను ఇవాళ రిలీజ్ చేశారు. 224 అసెంబ్లీ స్థానాల‌కు సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్(CEC Rajiv Kumar) ఎన్నిక‌ల తేదీల‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఈ ఏడాది మే 24వ తేదీతో అసెంబ్లీ గ‌డువు ముగియ‌నున్న‌ది. 80 ఏళ్లు దాటిన ఓట‌ర్ల‌కు.. ఇంటి నుంచే ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకునే అవ‌కాశాన్ని క‌ల్పిస్తున్నారు. క‌ర్నాట‌క‌లో 80 ఏళ్లు దాటిన ఓట‌ర్ల సంఖ్య 12 ల‌క్ష‌ల దాటిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. ఏప్రిల్ ఒక‌టో తేదీ, 2023 వ‌ర‌కు 18 ఏళ్లు నిండిన‌వారికి ఓటు హ‌క్కు క‌ల్పిస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. ఈసారి కొత్త‌గా 41 వేల మంది యువ ఓట‌ర్లకు అవ‌కాశం ద‌క్క‌నున్న‌ట్లు సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు. ఎల‌క్టోర‌ల్ రోల్ ప్ర‌కారం క‌ర్నాట‌క‌లో మొత్తం 5.21 ఓట్ల ఓట‌ర్లు రిజిస్ట‌ర్ చేసుకున్నారు. దీంట్లో 5.55 ల‌క్ష‌ల మంది దివ్యాంగులు ఉన్న‌ట్లు సీఈసీ తెలిపారు.

All arrangements will be made at the polling station for the convenience of senior citizens & PwD voters. For the first time, home voting facility is also there in Karnataka for 12.15 lakh 80 years + & 5.55 lakh benchmarked PwD voters: CEC #KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/80k1k1JKn6

