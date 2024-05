Jds Mp Prajwal Revanna Back In India From Germany Arrested In Sex Tapes Case

Prajwal Revanna | ఎట్టకేలకు జేడీఎస్‌ ఎంపీ ప్రజ్వల్‌ రేవణ్ణ అరెస్ట్‌..

May 31, 2024 / 08:34 AM IST

బెంగళూరు: మహిళలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జేడీఎస్‌ ఎంపీ ప్రజ్వల్‌ రేవణ్ణను (Prajwal Revanna) బెంగళూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జర్మనీ నుంచి బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రజ్వల్‌ను సిట్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం భారీ భద్రత నడుమ విచారణ నిమిత్తం సీఐడీ కార్యాలయానికి తరలించారు.

ఎన్డీయే కూటమి తరఫున హాసన పార్లమెంట్‌ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేశారు. అయితే పలువురు మహిళలపై ఆయన లైంగిక దాడి చేసినట్లు వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో గత ఏప్రిల్‌లో ఆయన దేశం విడిచి పారిపోయారు. ఇప్పటివరకు ఆయనపై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఈనేపథ్యంలో ప్రజ్వల్‌కు నాలుగుసార్లు నోటీసులు, ఒక అరెస్టు వారెంటు, బ్లూ కార్నర్‌ నోటీసు, రెడ్‌ కార్నర్‌ నోటీసులు జారీఅయ్యాయి. పాస్‌పోర్టు రద్దు చేసేందుకు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. అయితే విచారణకు హాజరుకావాలని ఆయన తాత, మాజీ ప్రధాని దేవెగౌడ, తండ్రి హెచ్‌డీ రేవణ్ణ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి బహిరంగంగానే ప్రజ్వల్‌ను కోరిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ నెల 31న సిట్‌ ముందు హాజరవుతానంటూ గత సోమవారం (27వ తేదీన) వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జర్మనీ నుంచి ఆయన బెంగళూరుకు వచ్చారు. వచ్చీరాగానే పోలీసులు అరెస్టుచేశారు.

