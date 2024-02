Hemant Soren | మరికాసేపట్లో బలపరీక్ష.. భారీ భద్రత మధ్య అసెంబ్లీకి చేరుకున్న హేమంత్‌ సోరెన్‌

February 5, 2024 / 11:28 AM IST

Hemant Soren | జార్ఖండ్‌లో జేఎంఎం (JMM) నేత చంపయీ సొరేన్‌ (Champai Soren) నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన కొత్త సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో నేడు బలపరీక్షను ఎదుర్కోనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ బలపరీక్షలో జార్ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మనీలాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టై ఈడీ కస్టడీలో ఉన్న హేమంత్‌ సోరెన్‌ (Hemant Soren) పాల్గొననున్నారు. శాసనసభలో జరిగే బల పరీక్షలో పాల్గొనేందుకు పీఎంఎల్‌ఎ కోర్టు నుంచి సోరెన్‌కు అనుమతి లభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన బలపరీక్షలో ఓటు వేయనున్నారు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే అసెంబ్లీ (Assembly) వద్దకు చేరుకున్నారు. భారీ భద్రత మధ్య ఈ ఉదయం సోరెన్‌ను అధికారులు అసెంబ్లీకి తీసుకొచ్చారు. మరికాసేపట్లో బలపరీక్ష జరగనుంది.

#WATCH | Former Jharkhand CM Hemant Soren enters State Assembly in Ranchi to participate in the floor test of CM Champai Soren-led government to prove their majority. pic.twitter.com/L0tAqri0LN

— ANI (@ANI) February 5, 2024