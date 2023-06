June 3, 2023 / 11:09 AM IST

బాలాసోర్‌: రైలు ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై ఒడిశా సీఎం న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్(CM Naveen Patnaik) స్పందించారు. బాలాసోర్ రైలు ప్ర‌మాదం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింద‌న్నారు. రాత్రి అంతా రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్‌లో పాల్గొన్న స్థానిక ప్ర‌జ‌ల‌కు, రెస్క్యూ బృందాల‌కు ఆయ‌న కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. నుజ్జునుజ్జు అయిన బోగీల్లో చిక్కుకున్న వారిని ర‌క్షించిన‌ట్లు తెలిపారు. రైల్వే భ‌ద్ర‌త‌కు తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. గాయ‌ప‌డ్డ‌వారిని బాలాసోర్‌, క‌ట‌క్ ఆస్ప‌త్రుల‌కు తీసుకువెళ్లిన‌ట్లు సీఎం న‌వీన్ ప‌ట్నాయ‌క్ తెలిపారు.

#WATCH | Odisha CM Naveen Patnaik says, "…extremely tragic train accident…I have to thank the local teams, local people & others who have worked overnight to save people from the wreckage…Railway safety should always be given the first preference…The people have been… pic.twitter.com/PtyESk4ZuB

— ANI (@ANI) June 3, 2023