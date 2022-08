ITBP | సముద్రమట్టానికి 18,800 అడుగుల ఎత్తులో జాతీయ జెండా

August 15, 2022 / 07:19 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా 76వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇండోటిబెటన్‌ బార్డర్‌ పోలీసులు (ITBP) భారత్‌-చైనా సరిహద్దుల్లోని అత్యంత ఎత్తయిన ప్రదేశాల్లో జాతీయ జెండాలను ఎగురవేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఉత్తరాఖండ్‌లోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో సముద్రమట్టా 17,500 అడుగుల ఎత్తులో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. భారత్‌ మాతాకి జై నినాదాలతో హిమాలయ పర్వతాలు మారుమోగాయి.

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel celebrate #IndependenceDay at an altitude of 17,500 feet in Uttarakhand pic.twitter.com/Fn17Ndz2UF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 15, 2022