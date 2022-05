May 16, 2022 / 09:06 AM IST

Yoda Day | 8వ అంత‌ర్జాతీయ యోగా దినోత్స‌వంలో భాగంగా ఇండో టిబెట‌న్ బోర్డ‌ర్ పోలీసులు (ITBP) యోగాస‌నాల‌ను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని హిమాల‌యాల్లో 15 వేల అడుగుల ఎత్తులో యోగాస‌నాలు వేశారు ఐటీబీపీ పోలీసులు. ఎముక‌లు కొరికే చ‌లి ఉన్న‌ప్ప‌టికీ, శీత‌ల గాలులు వీస్తున్న‌ప్ప‌టికీ ఏ మాత్రం వెనుకంజ వేయ‌కుండా ఐటీబీపీ జ‌వాన్లు యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. 2015 నుంచి ప్ర‌తి ఏడాది జూన్ 21న ప్ర‌పంచ అంత‌ర్జాతీయ యోగా దినోత్స‌వాన్ని నిర్వ‌హించుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH Gearing up for the forthcoming International Day of Yoga- 2022, Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel are practicing Yoga at 15,000 feet in Uttarakhand Himalayas in snow and windy conditions around

(Source: ITBP) pic.twitter.com/tlim1jwqAH

— ANI (@ANI) May 16, 2022